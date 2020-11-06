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«Газпром» сэкономит на «Силе Сибири» 

Lenta.ru и ещё 3 5 часов назад
«Газпром» сэкономит на «Силе Сибири»
Фото: ТАСС
Российский газовый монополист «Газпром» сэкономит десятки миллиардов рублей на «Силе Сибири», резко сократив инвестиции в проект. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на раскрытые компанией данные.
Инвестиции в первый этап «Силы Сибири» от Чаяндинского месторождения в Якутии до границы с Китаем, который запустили в декабре 2019 года, на 2020 год сократили с 78,5 миллиарда рублей до 31,2 миллиарда. Вложения во второй этап газопровода от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаянды снизили с 47,7 миллиарда рублей до 23,5 миллиарда. В целом инвестиции в участок «Ковыкта — Чаянда» снизились с 279,8 миллиарда рублей до 252,8 миллиарда.
Одновременно «Газпром» в три раза увеличил вложения в развитие газотранспортных мощностей на северо-западе России. Речь идет о газопроводе «Грязовец — КС Славянская», по которому в район Усть-Луги должен поступать газ в том числе для «Северного потока-2». Кроме того, в Усть-Луге компания вместе с «Русгаздобычей» строит комплекс переработки и сжижения газа. На 2020 год вложения в развитие газотранспортных мощностей на северо-западе выросли с 30,1 миллиарда рублей до 80,6 миллиарда. Общая стоимость проекта возросла с 300,434 миллиарда рублей до 355,787 миллиарда.
Помимо прочего, компания снизила с 28,3 миллиарда до 23,8 миллиарда инвестиции в расширение газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», на ремонт газотранспортной системы собираются потратить не 27,2 миллиарда рублей, как предполагалось ранее, а 17,9 миллиарда.
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Комментарии 1
Компании , Газпром , РИА Новости
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