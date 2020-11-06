Tesla выпустила фирменную текилу

У Илона Маска, основавшего автомобильную компанию Tesla и космическую компанию SpaceX , огромное множество поклонников среди фанатов машин, космоса и новых технологий. А сейчас к ним присоединятся и ценители качественного алкоголя, потому что в линейке продуктов Tesls появилась текила.

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Партнёром Tesla в новом проекте стала компания Nosotros Tequila, специализирующаяся на производстве алкоголя, которая и сделала фирменную текилу. Напиток разливается в стилизованные под молнию стеклянные бутылки объёмом 0,75 литра — продажи Tesla Tequila начались на официальном сайте Tesla и вся первая партия была раскуплена за несколько часов. Каждая бутылка стоит $250 и за раз можно было приобрести не более двух Tesla Tequila, что не помешало быстро распродать алкоголь. Текила аньехо, как гласит описание напитка, сделана на из 100% агавы премиум-класса.

Заявлено, что алкогольный напиток на основе агавы выдерживается более года в бочках из французского дуба, что позволяет текиле обрести во вкусе ноты сухих фруктов, лёгкой ванили, корицы и перца.

Напомним, что Tesla стала не единственным автопроизводителем, который сделал фирменный алкоголь. Ранее стало известно, что Aston Martin и Bowmore Whisky объединили бренды для создания ограниченной серии виски, известного как Black Bowmore DB5 1964 года. Каждая бутылка Black Bowmore DB5 оснащена поршнем Aston Martin DB5 и содержит 700 мл односолодового виски Black Bowmore 1964 года — одного из самых редких и самых популярных односолодовых виски в истории. Всего будет выпущено 25 бутылок Black Bowmore по цене £50 000 за штуку.