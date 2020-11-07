Строительство «Балканского потока» завершено

Строительство газопровода "Балканский поток" фактически завершено, болгарский участок газопровода соединен с газопроводом в Сербии. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье осведомленный источник, участвующий в строительстве газопровода.

"Балканский поток" завершен, он соединен с газопроводом в Сербии, официальных мероприятий в связи с завершением строительства газопровода не проводится в связи с пандемией коронавируса, вероятно, церемония состоится позднее", — сообщил источник.

В октябре премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что строительство газопровода "Балканский поток" на территории страны близится к завершению. Он подчеркивал, что "с реализацией проекта "Балканский поток" Болгария превратится в региональный стратегический газораспределительный центр и гарантирует диверсификацию газовых поставок".

"Балканский поток" фактически является продолжением газопровода "Турецкий поток" через территорию Болгарии. В официальных документах он назван объектом "расширения газотранспортной инфраструктуры компании "Булгартрансгаз" параллельно северному, магистральному, газопроводу до болгаро-сербской границы". Название "Балканский поток" для газопровода предложил премьер-министр. Отмечалось, что линейная часть газовой магистрали должна быть построена к декабрю.

"Турецкий поток", запуск которого состоялся 8 января 2020 года, проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Далее идет сухопутная транзитная нитка до границы с сопредельными странами, откуда уже сейчас газ экспортируется в Грецию, Болгарию, Северную Македонию. В дальнейшем, после завершения строительства всей инфраструктуры, газ пойдет в Сербию и Венгрию. Пропускная способность газопровода протяженностью 930 км — 31,5 млрд куб. метров газа в год.