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ЦБ и Минфин одобрили проект о недопущении отказа в кредитных каникулах без оснований 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 2 часа назад
Власти поддержали ужесточение требований к банкам
Фото: РИА Новости
Банк России и Министерство финансов России поддержали законопроект о недопущении необоснованных отказов банков в предоставлении кредитных каникул.

«Банк России последовательно выступает за максимально полное информирование потребителя при получении или отказе от финансовой услуги», — передает РБК сообщение регулятора.

При этом в Госдуме отметили, что законодательная инициатива может быть принята в весеннюю сессию, так как позиции профильных ведомств по законопроекту сходятся. Глава профильного комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнил, что пока не ознакомился с документом.
Напомним, весной Минфин по предложению президента внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%, а ранее Путин предложил предоставлять малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь от государства, которую можно будет направить на зарплаты сотрудников.
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Комментарии
Компании , Анатолий Аксаков , Госдума , Минфин , Центральный банк России , РБК
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