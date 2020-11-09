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ВТБ обесценил свой пакет акций «Мосметростроя» 

ТАСС 6 часов назад
ВТБ обесценил свой пакет акций «Мосметростроя»
Фото: ТАСС
ВТБ оценил 49% акций "Мосметростроя", которым владеет банк, в ноль рублей. Актив является стабильно убыточным, сообщил журналистам на онлайн-конференции член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Мы в ноль, до нуля рублей нуля копеек обесценили наши 49% акций "Мосметростроя". Это непрофильный актив, унаследованный нами в рамках залога по кредиту экс-банка Москвы, то есть, по сути, в тот период, когда мы еще активно кредитовали инфраструктурных подрядчиков. Это известный застройщик метро, — отметил Пьянов. — Мы видим, что ранее обозначенные финансовые модели этого актива, предпосылки, с учетом контрактов на строительство станций метро в Москве, других городах, какие-то другие инфраструктурные сооружения для Российских железных дорог, не соблюдаются, актив убыточный, стабильно убыточный".

По словам Пьянова, банк допускает любые дальнейшие сценарии, в том числе банкротство компании либо перепрофилирование.

"51% акций, то есть контрольный пакет этих акций, принадлежит городу Москве. А мы являемся миноритарным акционером, мы во многом зависим от воли города Москвы. Понятно, что с нулевой переоценкой мы допускаем любые сценарии: и банкротство этой организации, и какое-то перепрофилирование. Вопрос, к сожалению, не к нам, а к мажоритарному акционеру", — сказал банкир.

Как следует из информации на сайте "Мосметростроя", это одна из крупнейших строительных компаний страны, осуществляющая на контрактной основе возведение и реконструкцию объектов подземной и наземной транспортной инфраструктуры. "Мосметрострой" имеет собственный завод по производству железобетонных изделий для отделки тоннелей. Численность коллектива группы компаний на 2020 год составляет 14 тыс. человек.
Общий объем обесцененных непрофильных активов ВТБ Всего за третий квартал ВТБ обесценил непрофильные активы в 39 млрд рублей, а с начала года этот показатель составил 94 млрд рублей.

"То есть де-факто мы практически очень значительно обесценили наш портфель нефинансовых активов", — отметил Пьянов.

Он уточнил, что среди обесцененных активов "доминируют" земли в Подмосковье, в том числе Ступинском, Можайском и Домодедовском районах. Банкир также отметил, что в четвертом квартале общая сумма обесцененных непрофильных активов гарантированно превысит 100 млрд рублей.
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Компании , Дмитрий Пьянов , Банк ВТБ , РЖД
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