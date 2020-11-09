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В России каждый пятый ресторан не пережил карантин 

Газета.Ru 2 часа назад
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что 20% ресторанов и кафе не пережили ограничений по коронавирусу и закрылись. Об этом пишет ТАСС. В связи с этим, по мнению министра, вводить новые запреты нецелесообразно.

"Нужно строго воздерживаться от фронтальных запретов и ограничений. Если весной это было обосновано, потому что антиковидная работа только начиналась, то сейчас есть способы снизить риски, не прибегая к крайним мерам", — сказал Мантуров.

Он подчеркнул, что единственным критерием при оценке работы общепита должно быть соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора.
Китай "захватил" российские конфеты
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 50 млн заболевших, 35 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,7 млн человек с COVID-19. По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
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Комментарии 9
Компании , Видео , Денис Мантуров , Минпромторг , Роспотребнадзор , Российский фонд прямых инвестиций , ИТАР-ТАСС
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