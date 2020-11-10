Российский бизнес перестал ждать лучшего 

В октябре 2020 года индекс оптимизма российских компаний, который с 2009-го рассчитывает IHS Markit, рухнул до рекордного минимума в плюс шесть процентов. Об этом со ссылкой на отчет консалтинговой компании пишет РБК.

Как отметил представитель IHS Markit Шиан Джонс , бизнес перестал ждать лучшего на фоне экономической неопределенности из-за ситуации с пандемией коронавируса. Настроения оказались значительно более мрачными, чем летом.

Индекс оптимизма рассчитывается как разница между долей компаний, которые намерены увеличить выпуск в течение года, и тех, кто ожидает его сокращения. Так, в июне он равнялся 20 процентам.

Опрос прошлого месяца показал, что большинство производителей собираются повышать отпускные цены, чтобы компенсировать рост издержек. Кроме того, на новые инвестиции в ближайший год готовы пойти менее половины опрошенных, большинство к вложениям не готовы. Последний факт также фиксируется впервые за все время исследования.