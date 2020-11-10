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Российский бизнес перестал ждать лучшего 

Lenta.ru и ещё 7 3 часа назад
В октябре 2020 года индекс оптимизма российских компаний, который с 2009-го рассчитывает IHS Markit, рухнул до рекордного минимума в плюс шесть процентов. Об этом со ссылкой на отчет консалтинговой компании пишет РБК.
Как отметил представитель IHS Markit Шиан Джонс, бизнес перестал ждать лучшего на фоне экономической неопределенности из-за ситуации с пандемией коронавируса. Настроения оказались значительно более мрачными, чем летом.
Индекс оптимизма рассчитывается как разница между долей компаний, которые намерены увеличить выпуск в течение года, и тех, кто ожидает его сокращения. Так, в июне он равнялся 20 процентам.
Опрос прошлого месяца показал, что большинство производителей собираются повышать отпускные цены, чтобы компенсировать рост издержек. Кроме того, на новые инвестиции в ближайший год готовы пойти менее половины опрошенных, большинство к вложениям не готовы. Последний факт также фиксируется впервые за все время исследования.
В конце октября президент Владимир Путин пообещал продлить поддержку бизнеса в условиях ухудшения эпидемической ситуации. В том числе на три месяца продлевается отсрочка по налогам и страховым взносам для компаний малого и среднего бизнеса, работающим в сфере услуг. Также на 2021 год распространяется мораторий на плановые проверки малого бизнеса, который ввели в марте.
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Комментарии 1
Компании , Видео , Шиан Джонс , Владимир Путин , IHS
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