Решение «Газпрома» возмутило Польшу 

Представители польской компании PGNIG назвали «безосновательными» требования Газпрома о пересмотре цен на поставляемый в страну газ, сообщает РИА Новости. По их словам, согласно действующему контракту стоимость «голубого топлива» для Польши должна оставаться неизменной на протяжении еще трех лет.

Речь идет о так называемом Ямальском контракте, заключенном в сентябре 1996 года. По нему в Польшу ежегодно должно поступать до 10 миллиардов кубометров газа. Срок действия документа истекает в конце 2022 года.

9 ноября руководство PGNIG заявило, что получило заявление от российских компаний «Газпром» и «Газпром Экспорт» на пересмотр цены на поставляемый газ. Польские предприниматели указали, что требования россиян не соответствуют положениям действующего контракта, назвав заявление «Газпрома» «безосновательным».

В начале ноября, как сообщал «Рамблер», компания PGNiG заявила о требовании для «Газпрома» снизить цену на поставляемый в страну российский газ. В своем заявлении поляки сослались на положение Ямальского контракта, согласно которому допускается пересмотр цен на ресурс, если они не отвечают рыночным реалиям.

Известно, что в настоящее время поставки российского газа покрывают большую часть потребностей страны в природном ресурсе. При этом глава PGNiG Ежи Квечиньский заявил, что «Ямальский контракт», действие которого истекает в 2022 году, не будет продлен. Через два года Польша начнет закрывать потребности в газе по большей части за счет поставок из США, подчеркнул глава польской компании.