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Объяснена причина «панического настроения» российского бизнеса 

Lenta.ru 52 минуты назад
Российский бизнес перестал смотреть в будущее с оптимизмом, среди участников рынка появились «панические настроения». Об этом заявил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Давид Якобашвили радиостанции «Говорит Москва»
Подобная ситуация сложилась не только в России, но и в странах ЕС, отметил эксперт. Якобашвили объяснил причину пессимизма тем, что не все предприниматели могут перевести часть сотрудников на удаленный формат работы без существенных потерь для бизнеса.
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Он добавил, что если, например, сотрудников ресторана отправляют на удаленку, то они ничего не могут делать в пользу бизнеса. Однако предприниматели должны платить им полную зарплату, а также налоги. В октябре 2020 года индекс оптимизма российских компаний, который с 2009-го рассчитывает IHS Markit, рухнул до рекордного минимума в плюс шесть процентов.
Опрос также показал, что большинство производителей собираются повышать отпускные цены, чтобы компенсировать рост издержек. Кроме того, на новые инвестиции в ближайший год готовы пойти менее половины опрошенных.
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Комментарии 16
Компании , Видео , Давид Якобашвили , ЕС , Российский союз промышленников и предпринимателей , IHS , Радиостанция "Говорит Москва"
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