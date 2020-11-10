Подобная ситуация сложилась не только в России, но и в странах ЕС , отметил эксперт. Якобашвили объяснил причину пессимизма тем, что не все предприниматели могут перевести часть сотрудников на удаленный формат работы без существенных потерь для бизнеса.

Он добавил, что если, например, сотрудников ресторана отправляют на удаленку, то они ничего не могут делать в пользу бизнеса. Однако предприниматели должны платить им полную зарплату, а также налоги. В октябре 2020 года индекс оптимизма российских компаний, который с 2009-го рассчитывает IHS Markit, рухнул до рекордного минимума в плюс шесть процентов.

Опрос также показал, что большинство производителей собираются повышать отпускные цены, чтобы компенсировать рост издержек. Кроме того, на новые инвестиции в ближайший год готовы пойти менее половины опрошенных.