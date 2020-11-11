В Москве с 13 ноября начнут действовать новые ограничения, связанные с распространением COVID-19. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запрете на работу баров и ресторанов в ночные часы, ограничении загрузки кинотеатров и других мерах. Его заместитель Владимир Ефимов заверил, что бизнес поддержат в случае введения жестких ограничений, однако эксперты уверены, что предприниматели нуждаются в поддержке в любом случае.

В столице усилятся ограничения из-за роста количества заболевающих коронавирусом, объявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге во вторник. Он отметил, что помимо растущей опасности COVID-19, увеличивается число заболевших ОРВИ и другими сезонными респираторными заболеваниями, что тоже значительно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения, которая «и так работает на пределе».

«В середине августа лишь 1 из 100 ПЦР-тестов давал положительный результат. В конце октября доля положительных тестов выросла до 5,8%, а затем и — до 7,5%. И, к сожалению, в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации», — написал Собянин.

Предприятиям общепита и ночным клубам с 13 ноября по 15 января будет запрещено обслуживать посетителей в ночное время — с 23 часов до 6 утра. Временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, развлекательных, зрелищных и других аналогичных мероприятий с участием зрителей.

Что касается театров, кинотеатров и концертных залов — максимальное количество посетителей не должно превышать 25% общей вместимости зала. Не будут работать и детские развлекательные центры, детские комнаты в ТРЦ и аналогичные места развлечений и присмотра за детьми.

Несмотря на то, что большинству предприятий разрешено работать, даже минимальные ограничения дают серьезную нагрузку на бизнес. Ресторатор Станислав Лисиченко в своем Telegram-канале сообщил, что по отчетам хостесс его заведения «Китайские Новости», необходимость регистрироваться через QR-код перед посещением «разворачивает до 30% гостей». По его словам, гости оказались не готовы к такому «препятствию» — ссылаются на то, не хотят тратить время, садится телефон и прочие причины.

По данным эквайрингового бизнеса ВТБ, выручка столичных заведений после ввода обязательного check-in через QR-код с 19 октября по 1 ноября снизилась на 7% по сравнению с началом месяца и на 12% сравнительно с октябрем прошлого года.

В Санкт-Петербурге, где с 26 октября действует полный запрет на работу заведений в ночные часы, траты сократились значительнее: на 22% к началу месяца и на 58% год к году.

Вместе с тем, заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов заверил, что власти Москвы предусмотрели резерв в бюджете города для дополнительных мер поддержки бизнеса в случае «введения жестких ограничений» на фоне второй волны пандемии. По его словам, «при необходимости» вопрос о новых мерах поддержки бизнеса будет рассмотрен дополнительно, и в бюджете, распланированном на следующий год, имеются резервы.

Как отмечает председатель правления бизнес-объединения КПК «Обновление» Михаил Дорофеев , отсутствие всеобщего карантина по примеру того, что был введен весной, не является утешением для бизнеса, который сейчас ощущает ухудшение потребительских настроений. Это проявляется в уменьшении трафика в торговых точках и в осторожности поведения, что создает пусть и в меньшей степени, но стресс, который может оказаться несовместимым с продолжением работы тех или иных компаний. Эксперт уверен, что индекс потребительской активности, который начал слабеть еще в октябре, будет падать и дальше. И бизнесу нужна будет помощь вне зависимости от того, повторится ли полный локдаун, или нет.

Во время пандемии даже крупные предприятия нуждаются в государственной поддержке, не говоря о малом и среднем бизнесе, соглашается первый вице-президент Опоры России» Павел Сигал

«Риск заражения увеличивается, если мероприятия проходят в полностью забитом людьми помещении. Малое наполнение позволит соблюдать социальную дистанцию и избавит заведение от риска заражения персонала. Власти предусмотрели для бизнеса возможность работать (пусть и в более ограниченных условиях), но не закрывая заведения, как это было весной», — объясняет эксперт введение новых ограничительных мер.

Михаил Дорофеев считает, что за счет переноса части инвестиционных программ на следующие периоды можно будет как расширить лимиты в кредитовании и субсидировании МСП, так и продлить отмену арендных платежей и компенсаций по налогу на имущество.

Среди мер поддержки со стороны государства могут быть льготные кредиты, субсидирование арендных платежей, но в любом случае, компенсировать потери от COVID-19 не получится,

говорит управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман . Он считает, что предприятиям в первую очередь нужно рассчитывать только на себя, думать о переформатировании услуг и подстраиваться под новые реалии, чтобы дожить до тех времен, когда начнется массовое применение вакцины, или же эпидемия пойдет на спад.