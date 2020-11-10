Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что частные предприятия, которые не создадут до конца года у себя профсоюзы по предложениям провластной Федерации профсоюзов, будут ликвидированы.

Ранее на встрече с председателем Федерации профсоюзов Белоруссии Михаилом Ордой, по данным Sputnik Беларусь , Лукашенко напомнил о своем требовании создать профсоюзные организации на всех частных предприятиях страны и заявил, что этот вопрос надо решить до конца года.

"Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы. Вы должны внести эти предложения, шутить мы не будем", — сказал глава государства на встрече. Его слова приводит на своем сайте госиздание "СБ. Беларусь сегодня".

"Мы видим, как некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства и государственности в нашей стране. Ладно, это мы разберемся по отдельным направлениям. Но профсоюзные организации должны быть созданы. И вы от этого отступать ни в коем случае не должны", — отметил президент.