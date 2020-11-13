Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.55
$
77.65
91.60
91.70
Прогноз
16.11 – 23.11
$
78.37
92.01
Индексы и котировки Brent
43.14
–0.16 Золото
1885.59
+0.33 РТС
1238.45
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.11
1.1813
+0.0140
29.10
1.1673
10.11
02.11
19.10

В Кремле дали оценку действиям США по «Северному потоку — 2» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 2 часа назад
Кремль дал оценку действиям США по «Севпотоку — 2»
Фото: Reuters
Россия не знает конкурентов на рынке поставок трубного газа, действия США по «Северному потоку — 2» — это не что иное, как несправедливая конкуренция, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что спотовый рынок «гораздо менее стабильный, чем рынок трубного раза», а на рынке обеспечения трубного газа «Россия не знает конкурентов», передает RT.

«Этот рынок стабильный, в целом он дешевле, он надежнее и он рассчитан на долгосрочную перспективу», — добавил он.

Представитель Кремля уточнил, что это дает потребителям данного энергоресурса возможность рассчитывать долгосрочные планы развития. На просьбу уточнить, значит ли это, что Россия обвиняет США в вытеснении страны с европейского рынка любыми способами, представитель Кремля пояснил: «Способами недобросовестными, способами несправедливыми».

«Это абсолютно несправедливая конкуренция — не что иное. Тут тоже, что греха таить, послы Соединенных Штатов Америки в европейских столицах совершенно не стесняются приглашать, вызывать — кто во что горазд — руководителей компаний, представителей руководства этих стран и отчитывать их, как учитель ученика, на предмет нецелесообразности продолжения этого проекта», — добавил Песков.

Он подчеркнул, что «ничто так, как трубный газ, не может обеспечивать энергетическую безопасность Европы».
Ранее члены Палаты представителей и Сената США достигли договоренности о расширении санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».
Под расширенные санкции, предусмотренные в проекте оборонного бюджета на финансовый год, который начался в стране 1 октября, могут попасть страховые и сертификационные компании, которые сотрудничают с российскими судами, завершающими строительство трубопровода.
Председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес заявил, что США должны в будущем отказаться от вмешательства в дела ЕС и прекратить угрожать санкциями, в том числе в отношении проекта «Северный поток — 2».
21 июля Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока — 2». В октябре в Госдепартаменте США сообщили, что американские санкции по «Северному потоку — 2» распространятся на фирмы, предоставляющие услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции США в отношении «Северного потока — 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку «Северного потока — 2».
Видео дня. В РФ досрочно установили годовой рекорд по выдаче ипотеки
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Газпром указал полякам на их жадность Газпром указал полякам на их жадность ЦБ и Минфин одобрили проект о недопущении отказа в кредитных каникулах без оснований ЦБ и Минфин одобрили проект о недопущении отказа в кредитных каникулах без оснований Болгарскую часть «Турецкого потока» соединили с участком в Сербии Болгарскую часть «Турецкого потока» соединили с участком в Сербии
Комментарии 2
Компании , Рынки , Дмитрий Песков , Газпром , ЕС , Госдеп США , Конгресс США , Сенат США , Деловая газета "Взгляд"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение