Россия не знает конкурентов на рынке поставок трубного газа, действия США по «Северному потоку — 2» — это не что иное, как несправедливая конкуренция, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Песков заявил, что спотовый рынок «гораздо менее стабильный, чем рынок трубного раза», а на рынке обеспечения трубного газа «Россия не знает конкурентов», передает RT

«Этот рынок стабильный, в целом он дешевле, он надежнее и он рассчитан на долгосрочную перспективу», — добавил он.

Представитель Кремля уточнил, что это дает потребителям данного энергоресурса возможность рассчитывать долгосрочные планы развития. На просьбу уточнить, значит ли это, что Россия обвиняет США в вытеснении страны с европейского рынка любыми способами, представитель Кремля пояснил: «Способами недобросовестными, способами несправедливыми».

«Это абсолютно несправедливая конкуренция — не что иное. Тут тоже, что греха таить, послы Соединенных Штатов Америки в европейских столицах совершенно не стесняются приглашать, вызывать — кто во что горазд — руководителей компаний, представителей руководства этих стран и отчитывать их, как учитель ученика, на предмет нецелесообразности продолжения этого проекта», — добавил Песков.

Он подчеркнул, что «ничто так, как трубный газ, не может обеспечивать энергетическую безопасность Европы».

Ранее члены Палаты представителей и Сената США достигли договоренности о расширении санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».

Под расширенные санкции, предусмотренные в проекте оборонного бюджета на финансовый год, который начался в стране 1 октября, могут попасть страховые и сертификационные компании, которые сотрудничают с российскими судами, завершающими строительство трубопровода.

Председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес заявил , что США должны в будущем отказаться от вмешательства в дела ЕС и прекратить угрожать санкциями, в том числе в отношении проекта «Северный поток — 2».

21 июля Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока — 2». В октябре в Госдепартаменте США сообщили, что американские санкции по «Северному потоку — 2» распространятся на фирмы, предоставляющие услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода.