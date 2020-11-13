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ЦБ обязал банки подключить сервис оплаты через QR-коды 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 28 минут назад
ЦБ озвучил новое требование к банкам
Фото: ТАСС
Российские банки в следующем году должны подключить сервис оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в рамках Системы быстрых платежей (СБП), заявил Центробанк.

«С 1 октября 2021 года все системно значимые банки должны будут обеспечить своим клиентам возможность оплаты товаров, работ и услуг по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), а банки с универсальной лицензией — с 1 апреля 2022 года», — цитирует ТАСС сообщение регулятора.

Банки должны в указанные сроки настроить проведение и других типов операций СБП: переводы между гражданами по инициативе получателя, а также платежи от юрлиц к физлицам.
В ноябре власти Москвы порекомендовали магазинам, фудкортам и сетям быстрого питания подключиться к системе QR-кодов.
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Компании , Правительство Москвы , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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