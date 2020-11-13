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Число банков в России и дальше будет сокращаться — экономист 

ИА Regnum 1 час назад
Экономист предсказал сокращение банков в РФ
Фото: РИА Новости
Отзыв лицензии у Международного коммерческого банка — потеря для финансовой системы России, конечно, несущественная, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Инфляция сейчас низкая, граждане уходят в кэш. Рентабельность классического банковского бизнеса невелика. Исключение только Мосбиржа — операции с акциями, облигациями.

Число банков в России и дальше будет сокращаться, в стране сегодня переизбыток кредитных учреждений. Ключевую роль будут играть коммерческие банки, связанные с государством, — «Сбер», «ВТБ», «Россельхозбанк».
Акции «Сбера» — одна из основных фишек Мосбиржи. С дивидендной доходностью около 9%. «Сбер» должен в наибольшей степени выиграть от восстановления экономики России после рецессии, вызванной COVID-19.
Стоит вернуть государственные гарантии по вкладам вне зависимости от суммы и валюты вклада во все государственные банки, это позволило бы вернуть часть сбережений граждан, деньги бы работали на благо страны. Такие гарантии есть даже в не самой богатой Белоруссии.
Что касается ухода мелких игроков с рынка — это нормально. Естественный отбор. Невидимая рука рынка не всегда ласкова, но всегда справедлива», — высказал свое мнение эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с 13 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Международный коммерческий банк» (г. Москва).
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Комментарии
Компании , Александр Разуваев , Банк ВТБ , Международный коммерческий банк , Сбербанк России , Россельхозбанк , Московская биржа , Центральный банк России , ИА REGNUM
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