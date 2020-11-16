Русская "миллиардерша из трущоб" продает семейный бизнес

Уроженка Ленинграда миллиардерша Луи-Дрейфус согласилась продать 45% акций одноименного сельскохозяйственного трейдера суверенному фонду Абу-Даби. Впервые за 169-летнюю историю легендарная семейная корпорация откроется для внешнего инвестора. В России семья Луи-Дрейфус владеет бизнесом по экспорту зерна, благодаря этой сделке арабы получат к нему доступ.

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Состояние Маргариты Луи-Дрейфус, которая владеет более 96% холдинговой компании Louis Dreyfus Company (LDC), по данным журнала Forbes оценивается в $5,6 млрд по состоянию на середину 2020 года. Тем не менее ее компания имеет обременительный кредитный заем в 1 млрд, который был взят для выкупа из залога акций других членов семьи Луи-Дрейфус. Именно это обстоятельство вынудило одну из самых богатых женщин мира продать часть концерна арабскому фонду ADQ (Abu Dhabi Development Holding Co), сообщает французская газета Les Echos.

Сделка с арабами должна снизить давление со стороны кредиторов, включая банк Credit Suisse. До сих пор Louis Dreyfus погашала банковский заем, получая от своего торгового дома завышенные дивиденды. Зачастую эти выплаты даже превышали годовую прибыль, что стало причиной падения акционерной стоимости LDC в последнее время, сообщает издание.

По данным Bloomberg, компания 58-летней Маргариты Луи-Дрейфус ожидает, что столкнется при продаже доли арабам с сопротивлением миноритарных владельцев пакетов акций. Финансовые условия сделки не разглашались, но по информации агентства, по меньшей мере $800 млн выручки от продажи пойдут на погашение кредита в размере $1,05 млрд.

Ожидается, что суверенный фонд Абу-Даби приобретет 45% акций трейдера. Таким образом контроль над Louis Dreyfus сохранится за единственной наследницей, и она все еще сможет добиться успеха в достижении целей, которые она обозначила в интервью 2012 года:

продолжить работу покойного мужа Робера Луи-Дрейфуса и сохранить компанию, названную в честь семьи.

Империя

Маргарите Луи-Дрейфус есть за что бороться: структуры глобальной торговой фирмы LDC занимаются сельским хозяйством, пищевой промышленностью, международными перевозками и финансами. Холдинг владеет и управляет хедж-фондами, океанскими танкерами и различными судами, развивает телекоммуникационную инфраструктуру, а также занимается девелопментом, управляет и владеет недвижимостью по всему миру. Но, безусловно, главный бизнес Louis Dreyfus — сельское хозяйство, благодаря которому

холдинг входит в так называемую четверку «ABCD» (наряду с Archer Daniels Midland, Bunge и Cargill), которая доминирует в мировой торговле сельхозтоварами.

На долю Louis Dreyfus приходится около 10% мировых торговых потоков сельхозпродукции, она является крупнейшим в мире торговцем хлопком и рисом, а также рассматривается многими трейдерами, как второй по величине игрок на мировом рынке сахара. Кроме того, подразделение LDC Metals в последние годы расширилось и стало третьим по величине трейдером медного, цинкового и свинцового концентрата, уступая только таким гигантам, как Glencore и Trafigura.

В России

Несмотря на то, что штаб-квартира Louis Dreyfus находится в Роттердаме, сама корпорация имеет представительства более чем в 100 странах мира, включая Россию. Совокупный среднегодовой объем валовых продаж за последние годы превысил $120 млрд, в пиковый сезон на компанию работает более 22 тыс. человек по всему миру.

В России LDC входит в Национальную ассоциацию экспортеров сельскохозяйственной продукции и является одним из крупнейших продавцов российского зерна. В 2017 году совместно с Европейским банком реконструкции и развития Louis Dreyfus построила за 2 млрд рублей терминал в Азовском морском порту. Кроме того в Ставропольском крае, в Воронежской и Волгоградской областях компании принадлежит десять зерновых элеваторов суммарным объемом хранения 900 тысяч тонн.

Таким образом, через LDC арабский суверенный фонд также получит доступ к российскому рынку экспорта зерна.

Свой бизнес по закупкам в России глобальная корпорация проводит через ООО «Луис Дрейфус Восток». По данным «Картотеки», в 2018 году (более свежая информация не предоставлена) российская «дочка» показала выручку в 40 млрд рублей, что превосходит на 2,6 млрд руб. показатель 2017 года. При этом убыток составил 336 млн рублей, увеличившись на 223 млн рублей по сравнению с прошлым периодом.

Азовским терминалом управляет еще один филиал — ООО «Агропорт «Устье Дона». Выручка этой фирмы, по данным базы «Картотека», за прошлый год составила 350,2 (17,5%) млн рублей, а чистая прибыль — 89 млн рублей, что на 73,2% превосходит результат годом ранее.

Миллиардерша из трущоб

Личность самой Маргариты Луи-Дрейфус не менее примечательна, чем ее активы. По официальной версии Маргарита Богданова (девичья фамилия) родилась 1 июля 1962 года в Ленинграде в семье инженера. В 10 лет Маргарита осталась сиротой и воспитывалась дедом, после того как ее родители погибли в железнодорожной катастрофе. После окончания института с углубленным изучением нескольких языков, Богданова вплоть до 1986 года работала переводчицей в туристическом агентстве,

где познакомилась со своим первым мужем, гражданином Швейцарии.

Впрочем, петербургское интернет-издание «Фонтанка» провело собственное расследование и утверждает, что родители Маргариты не погибали в катастрофе, а отбывали тюремное заключение, были неоднократно судимы, а девочка уже в пять лет оказалась в детском доме. Образование, по версии издания, Маргарита получила не в языковом институте, а в Ленинградском техникуме советской торговли, после чего работала официанткой треста ресторанов и столовых Куйбышевского района Ленинграда.

Так или иначе, все версии сходятся в том, что в 1988 году Маргарита уже проживала в Швейцарии и работала в советско-швейцарской фирме. Во время полета из Цюриха в Лондон на «Конкорде» она познакомилась с миллиардером Робером Луи-Дрейфусом, правнуком основателя компании Леопольда Луи-Дрейфуса. Робер сделал ей предложение уже на третьей встрече, правда, получить его фамилию Маргарита смогла только в 1992 году из-за активного сопротивления родственников. Брак, в котором она подарила мужу трех сыновей, продлился до 2009 года и окончился смертью Робера от лейкемии.