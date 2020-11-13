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«Роснефть» завершила строительство «Роспана» на 96% 

ТАСС 3 часа назад
«Роснефть» завершает строительство «Роспана»
Фото: РИА Новости
"Роснефть" рассчитывает получить первый газ с проекта "Роспан" уже в этом году, строительство завершено на 96%. Об этом в ходе телефонной конференции сообщил вице-президент "Роснефти" Эрик Лирон.

"Что касается проекта "Роспан", в III квартале 2020 года строительство ключевых сооружений вышло на завершающую стадию, процент завершенности составляет 96%. Мы проходим через завершающую стадию. Непосредственно операции, касающиеся выхода на конечный этап, планируются в ближайшем будущем. В 2020 году планируем добыть первый газ", — сказал Лирон.

По его словам, компания не изменила свои планы по объемам ввода мощностей в 2021 году.
"Роспан Интернешнл" — дочерняя компания "Роснефти", осуществляет добычу газа и газового конденсата на Восточно-Уренгойском и Ново-Уренгойском лицензионных участках.
Предприятие станет основным центром роста добычи природного газа "Роснефти" в ЯНАО. Суммарные запасы углеводородов составляют около 891 млрд куб. м природного газа и порядка 207 млн тонн газового конденсата и нефти.
Ожидается, что годовая добыча газа на проекте превысит 21 млрд куб. м, жидких углеводородов достигнет объема свыше 5 млн тонн, а также производство пропан-бутана технического составит более 1 млн тонн.
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Комментарии
Компании , Эрик Лирон , Роснефть
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