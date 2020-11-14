Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.60
$
77.65
91.70
91.70
Прогноз
16.11 – 23.11
$
76.00
91.20
Индексы и котировки Brent
42.81
+0.02 Золото
1888.32
+0.08 РТС
1238.45
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.11
1.1833
+0.0187
30.10
1.1646
10.11
02.11
19.10

Оппозиция Белоруссии инициирует санкции против бизнеса, поддерживающего Лукашенко 

Прайм и ещё 6 4 часа назад
Тихановская призвала ЕС к санкциям против бизнеса
Фото: ТАСС
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская высказалась за расширение санкций против официального Минска, в частности заявила, что целесообразно рассмотреть вопрос о санкциях против бизнеса, поддерживающего власти.

"Индивидуальные санкции против граждан Беларуси, причастных к фальсификациям на выборах и политическим репрессиям, стали важным первым шагом ЕС. Этот список следует расширить и рассмотреть вопрос о санкциях против бизнеса, поддерживающего режим", — заявила Тихановская, выступая на международном форуме по безопасности и политике Riga Conference. Слова Тихановской приводит в субботу ее пресс-служба.

Согласно сообщению пресс-службы в Telegram, "Тихановская призвала ЕС к более решительным действиям".
Она также заявила, что в ходе акций протеста в Белоруссии задержаны более 18 тысяч человек.
Между тем оппозиционная структура "Народное антикризисное управление", созданная по инициативе оппозиционера Павла Латушко, заявила в субботу в своем Telegram-канале, что располагает копией отчета МВД Белоруссии, согласно которому с 9 августа по 3 ноября в Белоруссии задержали больше 25 800 человек за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и совершение иных правонарушений при их проведении, составлено больше 24 тысяч административных протоколов.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии. МВД Белоруссии нерегулярно публикует в открытых источниках информацию о количестве задержанных во время несанкционированных акций протеста.
Видео дня. В Минфине утвердили повышение цен на алкоголь
Прайм: последние новости
Богатейший человек мира потерял миллиарды долларов за один день Богатейший человек мира потерял миллиарды долларов за один день Песков прокомментировал действия США по "Северному потоку 2" Песков прокомментировал действия США по "Северному потоку 2" "Почта России" повысила зарплаты 225 тысячам сотрудников "Почта России" повысила зарплаты 225 тысячам сотрудников
Комментарии
Компании , Светлана Тихановская , Павел Латушко , Александр Лукашенко , ЕС , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение