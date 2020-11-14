Тихановская призвала ЕС к санкциям против бизнеса

"Индивидуальные санкции против граждан Беларуси, причастных к фальсификациям на выборах и политическим репрессиям, стали важным первым шагом ЕС. Этот список следует расширить и рассмотреть вопрос о санкциях против бизнеса, поддерживающего режим", — заявила Тихановская, выступая на международном форуме по безопасности и политике Riga Conference. Слова Тихановской приводит в субботу ее пресс-служба.