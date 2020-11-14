Известному бренду пришлось закрыть онлайн-магазин в РФ

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Французская компания Danone потерпела неудачу в российском интернете и закрыла онлайн-магазин. Об этом сообщает РБК.

Онлайн-магазин молочных продуктов прекратил работу с 1 ноября. В компании пришли к выводу, что её продукцию чаще покупают в крупных торговых сетях и на других онлайнах-площадках.

О судьбе интернет-магазинов Danone в других странах пока не известно.

Эксперты говорят, что производители товаров повседневного спроса массово идут в онлайн. Однако подобные фирменные магазины не всегда приносят успех.

Французская компания работает в РФ с 1992 года. Среди её брендов Actimel, «Активиа», «Простоквашино», «Растишка», «Тёма».

Россия — четвертый по доходности (6% выручки) рынок Danone после США (19%), Китая (10%) и Франции (9%).