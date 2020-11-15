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19.10

Политик, экс-глава Московского индустриального банка Абубакар Арсамаков умер от COVID-19 

Аргументы Недели и ещё 1 3 часа назад
Основатель российского банка умер от COVID
Фото: ТАСС
Абубакар Арсамаков, политик и бывший президент Московского индустриального банка (МИнБанк) в субботу, 14 ноября, скончался от коронавирусной инфекции COVID-19. Абубакару Арсамакову было 64 года.
Сообщение о смерти политика опубликовано на сайте партии «Справедливая Россия». В нем говорится, что врачи боролись за его жизнь основателя и экс-президента МИнБанк, члена центрального совета «Справедливой России» Абубакара Арсамакова, но к глубокому сожалению, спасти его не удалось.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в своем Twitter выразил соболезнования родным и близким Абубакара Арсамакова. В последние годы Арсамаков был полномочным представителем председателя партии в Воронежской области.
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Компании , Сергей Миронов , Абубакар Арсамаков , Московский индустриальный банк , Справедливая Россия
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