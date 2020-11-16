Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.50
$
76.75
90.70
90.77
Прогноз
16.11 – 23.11
$
76.00
91.20
Индексы и котировки Brent
44.49
+0.29 Золото
1886.71
+0.03 РТС
1227.78
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.11
1.1831
+0.0193
02.11
1.1638
12.11
04.11
21.10

«Билайн» сделал интернет в московском метро бесплатным 

Lenta.ru и ещё 24 2 часа назад
«Билайн» сделал интернет в московском метро бесплатным
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
Теперь мобильный интернет для клиентов «Билайна» в московском метро стал бесплатным и безлимитным. Подключение к акции автоматическое и не требует никаких дополнительных действий от клиентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе оператора.
На сегодняшний день мобильная связь стала быстрее и стабильнее на 179 из 218 подземных станций, что составляет 80 процентов от общего их количества, и на большей части прилегающих к ним тоннелей. В планах компании до конца текущего года обеспечить непрерывную связь на всех станциях, тоннелях и переходах.
Для того, чтобы улучшить покрытие мобильной связью внутри метрополитена, «Билайн» уже построил почти 900 новых базовых станций. В результате средние скорости мобильного интернета Билайн уже выросли до 16,5 мегабита в секунду, а максимальные могут достигать 100 мегабит в секунду. Их достаточно для того, чтобы загружать фильмы или постить контент в соцсетях. В ежедневном режиме ведется мониторинг и оптимизация сети для дальнейшего улучшения качества связи и доступности мобильных сервисов в московском метро.
По данным Билайн. Аналитика количество абонентов «Билайн» — активных пользователей 4G в метро выросло в 3,5 раза по сравнению с 2019 годом. Только в сентябре 2020 года абоненты Билайн использовали в 2 раза больше мобильного интернета во время поездок, чем в прошлом году. А среднемесячный трафик на одного абонента увеличился на 132 процента.

«Ориентируясь на потребности наших клиентов, мы стремимся предоставить доступный и непрерывный сервис на всем пути их следования по городу в течение дня. Метро — ключевая транспортная инфраструктура города и ежедневно им пользуются миллионы москвичей. Чтобы они могли полноценно использовать свой смартфон в дороге, мы в рекордные для компании сроки обеспечили устойчивое покрытия 4G на большинстве станций и тоннелей. Безлимитный трафик поможет каждому клиенту по достоинству оценить новое качество связи и лично проверить нашу работу», — рассказал директор Московского региона «Билайна» Дмитрий Машин.

Видео дня. Сколько стоит арендовать жилье в Подмосковье на Новый год
Последние новости
В России ввели новые правила для контактировавших с больными COVID-19 В России ввели новые правила для контактировавших с больными COVID-19 Роспотребнадзор установил новые правила выписки переболевших COVID-19 Роспотребнадзор установил новые правила выписки переболевших COVID-19 Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии
Комментарии
Компании , Вымпелком
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение