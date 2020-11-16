Как на стоимость бренда России повлиял коронавирус

Британское рейтинговое агентство Brand Finance составило очередной рейтинг стоимости брендов различных государств мира. Россия сохранила в нем прежнюю позицию, несмотря на ущерб экономике от коронавируса.

Экономисты считают , что бренд России по стоимости занимает 14-е место среди брендов других стран, уступая бренду Нидерландов и опережая бренд Швейцарии. В отличие от многих других стран, бренд России не потерял позиции в этом рейтинге из-за пандемии. Россия сохранила то же место, что и в 2019 году.

Эксперты отмечают, что из-за пандемии COVID-19 100 самых дорогих национальных брендов суммарно потеряли в стоимости более 13% по сравнению с 2019 годом. Первое место в рейтинге сохраняют США, за ними следуют Китай, Япония, Германия и Великобритания.