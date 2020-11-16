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Аналитики вычислили, как на стоимость бренда России повлиял коронавирус

Профиль
5 часов назад
Британское рейтинговое агентство Brand Finance составило очередной рейтинг стоимости брендов различных государств мира. Россия сохранила в нем прежнюю позицию, несмотря на ущерб экономике от коронавируса.
Как на стоимость бренда России повлиял коронавирус
Фото: https://profile.ruhttps://profile.ru
Экономисты считают, что бренд России по стоимости занимает 14-е место среди брендов других стран, уступая бренду Нидерландов и опережая бренд Швейцарии. В отличие от многих других стран, бренд России не потерял позиции в этом рейтинге из-за пандемии. Россия сохранила то же место, что и в 2019 году.
Эксперты отмечают, что из-за пандемии COVID-19 100 самых дорогих национальных брендов суммарно потеряли в стоимости более 13% по сравнению с 2019 годом. Первое место в рейтинге сохраняют США, за ними следуют Китай, Япония, Германия и Великобритания.
Особый интерес у экономистов вызвали бренды Ирландии, Вьетнама и Аргентины. Первые две страны показали высокий рост экономики в условиях коронавируса. А вот бренд Аргентины, по оценкам авторов рейтинга, подешевел за год на рекордные 57%.
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