Джефф Безос пожертвовал на экологию $791 млн 

Основатель Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос пожертвовал $791 млн на сохранение окружающей среды. Об этом Безос написал в своем инстаграме, передает НСН.
«Сегодня я рад объявить о первых получателях «Фонда Земли Безоса» — 16 организациях, работающих над инновационными, амбициозными и динамичными решениями», — сообщил Безос.
Ранее миллиардер объявил, что инвестирует 10 млрд долларов в экологию в виде грантов экологическим активистам.
В конце октября Безос лишился 6,8 миллиарда долларов после обвала на мировых фондовых биржах.