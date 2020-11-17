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Джефф Безос пожертвовал на экологию $791 млн 

Мир24 и ещё 4 5 часов назад
Джефф Безос пожертвовал на экологию $791 млн
Фото: Reuters
Основатель Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос пожертвовал $791 млн на сохранение окружающей среды. Об этом Безос написал в своем инстаграме, передает НСН.

«Сегодня я рад объявить о первых получателях «Фонда Земли Безоса» — 16 организациях, работающих над инновационными, амбициозными и динамичными решениями», — сообщил Безос.

Ранее миллиардер объявил, что инвестирует 10 млрд долларов в экологию в виде грантов экологическим активистам.
В конце октября Безос лишился 6,8 миллиарда долларов после обвала на мировых фондовых биржах.
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Компании , Джефф Безос , Amazon
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