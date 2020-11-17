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S&P понизило рейтинг Pfizer до «А+» с «АА-» 

Прайм 2 часа назад
S&P понизило рейтинг Pfizer до «А+» с «АА-»
Фото: © AP/ Mark Lennihan
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило рейтинг фармацевтической компании Pfizer до "А+" с "АА-", рейтинговый прогноз — стабильный, говорится в релизе агентства.

"Фармацевтический производитель Pfizer завершил продажу своего подразделения Upjohn, на который пришлось около 20% выручки компании за 2019 год. S&P Global Ratings считает, что эта сделка негативно отразится на устойчивости бизнеса Pfizer… Мы понижаем рейтинги Pfizer, включая кредитный рейтинг эмитента, с "АА-" до "А+" и выводим рейтинги из списка на пересмотр. Краткосрочный рейтинг "А-1+" остается неизменным", — сообщает агентство.

В конце июля 2019 года Pfizer договорилась о слиянии своего подразделения дженериков Upjohn с компанией Mylan.
Агентство также отмечает, что стабильный прогноз отражает диверсифицированный портфель продукции компании, ожидания агентства относительно роста выручки на 4-6% в течение следующих нескольких лет, стабильной рентабельности EBITDA, а также среднего уровня приобретений. Кроме того, Pfizer может получить миллиарды доллара выручки в случае эффективности ее вакцины от коронавируса. Pfizer вместе с компанией BioNTech ранее в ноябре сообщили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса.
Понижение рейтинга, добавляет S&P, может последовать, если компания будет проводить крупные слияния и поглощения, которые увеличат скорректированный леверидж до 2,5х, а также при отсутствии четких намерений поставить сокращение заемных средств в основной приоритет. Агентство также сообщает, что вряд ли может повысить рейтинг Pfizer в ближайшие несколько лет, если руководство компании не продемонстрирует приверженность сохранению умеренного профиля рисков с постоянным поддержанием скорректированного левериджа ниже 2,5х.
Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году, это один из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр — в Гротоне, штат Коннектикут.
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