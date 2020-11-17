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Natura Siberica вложила $14,5 млн в разработку профессиональной косметики 

RB.ru 34 минуты назад
Natura Siberica инвестирует в премиум-косметику
Фото: РИА Новости
Линейку шампуней и кондиционеров для салонов красоты под брендом ICE Professional by Natura Siberica начнут продавать с декабря 2020 года в России и странах СНГ.
Инвестиции в разработку нового сегмента косметики составили свыше 1 млрд рублей. Всего будет выпущена 61 позиция, средняя стоимость каждой будет около 500-700 рублей.

«В отличие от розничных сетей салоны красоты — это очень фрагментированный рынок. Производителю придется договариваться с десятками тысяч контрагентов», — прокомментировали новость в Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены.

В Natura Sibericа заявили о планах на выпуск и премиальной профессиональной косметики. До 90% позиций сегмента в компании намерены продавать в страны ЕС, США, Бразилию и ОАЭ. В России премиум-линейка появится по стоимости 1,5-2 тысячи рублей за единицу товара.
Ранее сообщалось, что владелец Natura Siberica и «Рецептов бабушки Агафьи» Андрей Трубников вложит в производство облепихи в Республике Тыва 1,2 млрд рублей. Собственное ягодное производство позволит закрыть сырьевые нужды компании и запустить новый бренд Tuva Balms, предназначенный на экспорт.
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