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«Республика» заявила о банкротстве 

Мария Иванова 24 минуты назад
«Республика» заявила о банкротстве
Фото: РИА Новости
Сеть книжных магазинов «Республика» обратилась в суд с заявлением о банкротстве. Это следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
«Рамблер» писал, что сеть книжных магазинов «Республика» была основана в мае 2006 года. Основным владельцем ее является известный бизнесмен Вадим Дымов. Ассортимент сети включает книги, настольные игры, канцелярские принадлежности, аксессуары. В мае гендиректор сети заявил о закрытии части магазинов, назвав это «вынужденной, но необходимой мерой для будущего устойчивого развития».
Согласно информации на сайте суда, заявление о банкротстве сети магазинов «Республика» было подано 16 ноября. Дата рассмотрения пока не назначена.
При этом раннее в пресс-службе сети рассказали РИА Новости, что в условиях пандемии коронавируса магазины простаивали и у компании накопились долги и убытки.
ООО «Республика» больше не может исполнять свои обязательства и погасить задолженность перед кредиторами, отметили в пресс-службе.
Компания 28 октября разместила на Федресурсе сообщение о намерении подать заявление о своем банкротстве. По данным картотеки арбитражных дел, с 1 апреля к ООО «Республика» подано более 40 исков.
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Компании , Вадим Дымов , РИА Новости
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