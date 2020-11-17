«Республика» заявила о банкротстве 

Сеть книжных магазинов «Республика» обратилась в суд с заявлением о банкротстве. Это следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

«Рамблер» писал, что сеть книжных магазинов «Республика» была основана в мае 2006 года. Основным владельцем ее является известный бизнесмен Вадим Дымов . Ассортимент сети включает книги, настольные игры, канцелярские принадлежности, аксессуары. В мае гендиректор сети заявил о закрытии части магазинов, назвав это «вынужденной, но необходимой мерой для будущего устойчивого развития».

Согласно информации на сайте суда, заявление о банкротстве сети магазинов «Республика» было подано 16 ноября. Дата рассмотрения пока не назначена.

При этом раннее в пресс-службе сети рассказали РИА Новости, что в условиях пандемии коронавируса магазины простаивали и у компании накопились долги и убытки.

ООО «Республика» больше не может исполнять свои обязательства и погасить задолженность перед кредиторами, отметили в пресс-службе.

Компания 28 октября разместила на Федресурсе сообщение о намерении подать заявление о своем банкротстве. По данным картотеки арбитражных дел, с 1 апреля к ООО «Республика» подано более 40 исков.