США оказались под угрозой из-за «компаний-зомби» 

Экономика США оказывается под угрозой из-за так называемых «компаний-зомби», которые уже накопили долгов на 1,4 триллиона долларов, пишет Bloomberg . Агентство указывает, что из трех тысяч крупнейших публичных компаний страны по крайней мере 200 пополнили ряды «зомби» с начала пандемии. Рост их числа с каждым годом будет все сильнее давить на американскую экономику.

Власти США стремятся сдержать волну банкротств и скупают корпоративные облигации. Аналитики считают, что помощь проблемным фирмам может обернуться тем, что поток капитала пойдет в непродуктивные фирмы, а производительность снизится на долгие годы.

Согласно определению Банка международных расчетов (BIS), «зомби» — это публичная компания, которой минимум 10 лет и у которой процентные платежи по займам превышают прибыль до уплаты процентов и налогов. Иными словами, она нуждается в постоянных финансовых вливаниях, чтобы поддерживать деятельность.