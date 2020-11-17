Винзавод «Массандра» выставили на аукцион 

Министерство имущественных и земельных отношений Крыма выставило на аукцион знаменитый винзавод «Массандра». Начальная цена 100% акций АО "Производственно-аграрное объединение «Массандра»" — 5,3 млрд рублей.

Стартовую цену продажи завода определит независимый оценщик, нанятый Минимущества Крыма. Вопрос продажи крупнейшего винзавода Крыма начали обсуждать больше полутора лет назад. Еще в 2019 году власти Крыма отмечали, что предприятие требует модернизации. Власти Крыма акционировали винзавод осенью 2020 года.