Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.20
$
76.34
90.51
90.69
Прогноз
23.11 – 30.11
$
75.04
89.78
Индексы и котировки Brent
43.94
+0.43 Золото
1882.17
+0.11 РТС
1268.61
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
18.11
1.1877
+0.0174
03.11
1.1703
15.11
06.11
23.10

Ozon выплатит Сбербанку миллиард рублей в рамках урегулирования спора 

РИА Новости и ещё 11 9 часов назад
Ozon выплатит Сбербанку компенсацию в миллиард рублей
Фото: РИА Новости
Российский маркетплейс Ozon согласился выплатить Сбербанку один миллиард рублей в рамках урегулирования спора из-за разрыва соглашения о намерениях между компанией, ее основными акционерами и Сбербанком, говорится в материалах Ozon к планируемому размещению американских депозитарных акций (ADS).
Ozon в начале ноября сообщил, что еще в сентябре разорвал некое соглашение об основных условиях сделки со Сбербанком, которое предусматривало штраф за расторжение в миллиард рублей. По информации компании, Сбербанк уведомил маркетплейс, что ожидает полной выплаты штрафа или объяснений, почему Ozon считает условия соглашения выполненными. Подробности сделки не раскрывались.
На прошлой неделе маркетплейс сообщил, что урегулировал со "Сбером" разногласия, у сторон нет претензий друг к другу по поводу каких-либо взаимных обязательств.
Сбербанк в апреле сообщил, что предоставил Ozon займ на шесть миллиардов рублей. Как поясняли в маркетплейсе, однолетний кредит был привлечен в марте, ставка по нему — 15% годовых.
Сбербанк в апреле сообщал, что средства предоставляются для финансирования текущей операционной деятельности, а также для усиления программы развития логистических мощностей в рамках предусмотренной стратегии. В июне агентство Рейтер передавало, что Сбербанк ведет переговоры о покупке доли в Ozon и может получить около 30% акций после допэмиссии.
Видео дня. Россияне резко сократили покупки в интернете
Последние новости
Умер Роман Виктюк Умер Роман Виктюк Жена Хрусталева резко высказалась из-за ситуации с его госпитализацией Жена Хрусталева резко высказалась из-за ситуации с его госпитализацией Мясников назвал смертельно опасные ошибки при лечении COVID-19 Мясников назвал смертельно опасные ошибки при лечении COVID-19
Комментарии
Компании , Сбербанк России , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение