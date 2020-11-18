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«Ведомости»: текила может исчезнуть с рынков России и других стран ЕАЭС 

ТАСС 36 минут назад
В России исчезнет текила
Фото: Reuters
Проблемы с продажей текилы могут возникнуть в странах, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), который включает Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию, после вступления в силу технического регламента о безопасности алкогольной продукции. Власти Мексики обратились к РФ с просьбой поддержать корректировку документа. Об этом в среду утром сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на копию письма.
Уточняется, что посол Мексики Норма Пенсадо обратилась к российскому вице-премьеру Алексею Оверчуку с просьбой включить в технический регламент ЕАЭС понятия текилы и мескаля. Директор по корпоративным отношениям "Diageo Восточная Европа" (среди ее брендов текилы — Don Julio и Casamigos) Дмитрий Петров пояснил, что в документе установлено требование по содержанию метанола в спиртных напитках: в пересчете на безводный спирт оно должно быть не более 0,05%. При этом, согласно стандарту Мексики, на основании которого производится текила, допустимый уровень содержания метанола в ней варьируется от 0,03 до 0,3%.
Как сообщает газета, правительство Мексики обеспокоено отсутствием регулирования текилы и мескаля в техническом регламенте. Представитель Оверчука отметил, что обеспокоенность мексиканской стороны уже доведена до партнеров России по ЕАЭС. Он напомнил изданию, что на заседании 3 ноября члены совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) согласились на год перенести срок вступления в силу технического регламента — до 1 января 2022 года. По его словам, российской стороне поручено внести проект изменений в документ до 30 апреля следующего года. Пока проект изменений в ЕЭК не представлен, уточнил представитель комиссии.
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Представитель Минфина подтвердил изданию получение письма, оно сейчас находится на рассмотрении. Представитель посольства Мексики от комментариев газете отказался, запрос в правительство страны остался без ответа. Представитель МИДа "Ведомостям" не ответил.
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Комментарии 4
Компании , Алексей Оверчук , Дмитрий Петров , МИД , Минфин , Евразийская экономическая комиссия , ЕАЭС , Ведомости
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