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Роскосмосбанк присоединят к Промсвязьбанку 

Российская Газета и ещё 3 2 часа назад
Роскосмосбанк присоединят к Промсвязьбанку
Фото: РИА Новости
Банк России сообщил о изменении участия Агентства по страхованию вкладов в предупреждение банкротства Роскосмосбанка. В конечном итоге владельцем этого кредитного учреждения, принадлежащего госкорпорации "Роскосмос", станет Промсвязьбанк, являющийся опорным банком оборонно-промышленного комплекса России.
Как говорится в сообщении регулятора, технически это произойдет после приобретения "Промсвязьбанком" у госкорпорации по космической деятельности "Роскосмос" 100% акций банка, с последующей реорганизацией последнего в форме его присоединения к ПАО "Промсвязьбанк" в срок до 1 мая 2021 года".
Благодаря этой сделке, госкорпорация сможет освободиться от непрофильного актива, а Промсвязьбанк — нарастить обслуживания компаний ОПК до 70% к 2022 году. Сейчас у ПСБ около 60% рынка гособоронзаказа, объем которого оценивается в 1,5 трлн рублей.
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