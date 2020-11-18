Роскосмосбанк присоединят к Промсвязьбанку 

Как говорится в сообщении регулятора, технически это произойдет после приобретения "Промсвязьбанком" у госкорпорации по космической деятельности "Роскосмос" 100% акций банка, с последующей реорганизацией последнего в форме его присоединения к ПАО "Промсвязьбанк" в срок до 1 мая 2021 года".

Благодаря этой сделке, госкорпорация сможет освободиться от непрофильного актива, а Промсвязьбанк — нарастить обслуживания компаний ОПК до 70% к 2022 году. Сейчас у ПСБ около 60% рынка гособоронзаказа, объем которого оценивается в 1,5 трлн рублей.