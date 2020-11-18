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Как бесплатно поесть в McDonald's

Алиса Селезнёва
1 час назад
Одна из работниц McDonald's рассказала в соцсетях, что можно бесплатно получить еду в ресторанах быстрого питания. На видеоролик американки обратила внимание газета Daily Mirror.
Раскрыт способ бесплатно поесть в McDonald's
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Пользовательница TikTok под ником Benitajadah записала видео, в котором научила «действенному методу, как получить бесплатную еду».
«Если мы перепутали блюда в вашем заказе или вам пришлось ждать его слишком долго Вы не поверите, но, если вы скажете об этом спокойно и вежливо, мы заменим ваш заказ и, скорее всего, вернем деньги», - цитирует издание слова девушки.
При этом она напомнила, что работники McDonald's - обычные люди, которым тоже не нравится выслушивать недовольство и крики.
Как сообщал «Рамблер», ранее McDonald’s объявил, что присоединяется к программе чекинов в Москве для борьбы с распространением коронавируса. В компании пояснили, что для входа в ресторан необходимо будет отсканировать QR-код или отправить СМС на специальный номер.
Все данные, которые указываются при регистрации, будут храниться на территории Российской Федерации в защищенном городском ЦОДе, заверили в McDonald’s.
Компании,
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