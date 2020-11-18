«Роскосмос» продаст банк и вложится в новые проекты 

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"Роскосмос" намерен вложить в перспективные проекты средства, которые получит от продажи Роскосмосбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

Сегодня новым санатором Роскосмосбанка был утвержден Промсвязьбанк , который выкупит 100% акций банка у "Роскосмоса" и присоединит его к себе до 1 мая 2021 года.

"Полученные госкорпорацией "Роскосмос" денежные средства будут направлены на финансирование перспективных инвестиционных проектов, направленных на развитие, модернизацию, конкурентоспособность ракетно-космической отрасли", — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что решение о продаже было принято в связи с тем, что банк является непрофильным активом госкорпорации. "Поступившее от ПАО "Промсвязьбанк" предложение о приобретении 100% акций банка, основанное на независимой оценке стоимости акций, было принято госкорпорацией "Роскосмос" на взаимовыгодных рыночных условиях", — пояснили в пресс-службе.

Роскосмосбанк по итогам 2019 года получил значительную прибыль, добавили в госкорпорации.

Роскосмосбанк, ранее называвшийся Фондсервисбанк , был взят на санацию в апреле 2015 года — тогда инвестором выступал Новикомбанк . Однако в мае 2018 года Банк России сменил инвестора и привлек "Роскосмос" к санации кредитной организации.

Летом того же года Фондсервисбанк распоряжением правительства был определен головным банком для госкорпорации. А в ноябре 2018-го название банка было изменено после того, как его бывшее руководство заподозрили в хищении 47 миллиардов рублей. В мае 2020 года Генпрокуратура сообщила, что экс-президента банка Александра Воловника и его сообщников будут судить за хищение 6,4 миллиарда рублей.

Согласно данным рейтинга РИА Новости, Роскосмосбанк на 1 октября занимал 53-е место в банковской системе РФ с активами в размере 135 миллиарда рублей.