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Без командировок и личных встреч: Билл Гейтс рассказал о работе после пандемии 

Газета.Ru 1 час назад
Билл Гейтс рассказал о работе после пандемии
Фото: Reuters
Миллиардер Билл Гейтс считает, что из-за пандемии способы ведения бизнеса и подход к работе кардинально изменятся. По его мнению, после победы над коронавирусом многие сотрудники компаний продолжат работать из дома, более того миллиардер отметил, что количество командировок сократится на 50%, а личные встречи перестанут быть "золотым стандартом". Подробнее о том, каким Билл Гейтс видит наше будущее — в материале "Газеты.Ru".
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в интервью с Эндрю Россом Соркином на конференции The New York Times Dealbook рассказал о том, как он видит наше будущее после того, как пандемия коронавируса закончится, сообщил интернет-портал Business Insider.
По его словам, радикальные изменения, которые произошли в сфере работы и бизнеса, не исчезнут после окончания массового распространения коронавирусной инфекции.
Как заявил Гейтс, одна из самых больших перемен в ведении бизнеса будет связана с командировками.

«Я прогнозирую, что более 50% деловых поездок и более 30% рабочих дней «из офиса» исчезнут», — сказал Билл Гейтс.

Такие поездки, в которых сотрудник летит в другой город или страну, чтобы лично присутствовать на встрече, перестанут быть «золотым стандартом». Миллиардер предсказал, что компании будут «очень много размышлять», прежде чем отправить работника в «классическую» командировку.
Более того, работа из дома может стать для некоторых компаний постоянной.

«Некоторые компании займут радикальные позиции по вопросу дистанционной работы» — сказал Билл Гейтс, возможно намекая на Twitter, который ранее разрешил своим сотрудникам работать дома навсегда.

При этом основатель Microsoft выделил один существенный недостаток у видеоконференций по сравнению со встречами вживую — он заключается в невозможности познакомиться с другими людьми. Гейтс рассказал Соркину о том, что он в этом году ни с кем не познакомился, потому что у него не было возможности случайно встретить кого-нибудь на мероприятии.
Многие технологические компании после начала пандемии начали пересматривать рабочий процесс. Twitter — далеко не единственная компания, которая заявила о том, что ее работники могут не возвращаться в офис. Facebook также позволила сотрудникам продолжать работать из дома, однако в некоторых случаях им придется сократить зарплату.
Microsoft решила перевести работников на «гибридную работу», это значит, что теперь сотрудники компании должны будут находится в офисе только половину рабочей недели, а в течение другой половины они будут работать удаленно.
Прогнозы миллиардера совпадают с исследованиями отраслевых экспертов, которые провели расчеты и выяснили, что на возвращение к докоронавирусному уровню потребуется несколько лет, а массовые корпоративные поездки возобновятся лишь к 2024 году, отмечает BI.
Стоит отметить, что Билл Гейтс давно предсказал наступление пандемии — еще несколько лет назад. Однако даже он не ожидал возникновения множества теорий заговоров вокруг появления коронавируса, сообщает портал Mashable.

«Идеи этих заговоров заключаются в поиске целей создания вакцины. Это микрочипирование? Новый способ контроля численности населения? Это все очень неожиданно для меня», — сказал Гейтс на виртуальной конференции по здоровью STAT Summit.

Также Гейтс отметил, что единственное, что он может сделать в этой ситуации — это продолжать делать заявления, основанные на фактах.
Между тем, согласно исследованию про дезинформации о COVID-19, основанному на репрезентативной выборке из 1040 американцев, 13% из них верят в то, что «Билл Гейтс стоит за пандемией коронавируса».
В отчете, опубликованном Harvard Kennedy School Misinformation Review, также говорится о том, что около 25% респондентов считают, что «коронавирус используют для навязывания населению США опасной вакцины».
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Комментарии
Компании , Статьи , Билл Гейтс , Гарвардский университет , Microsoft , Газета.Ru , New York Times
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