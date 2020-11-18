В США разрешили эксплуатацию Boeing 737 MAX

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США дало разрешение на возобновление эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX. Об этом со ссылкой на заявление главы ФАУ Стивена Диксона , сообщило в среду агентство Reuters

В беседе с агентством Диксон выразил "100-процентную уверенность" в безопасности Boeing 737 MAX, но отметил, что изготовителям самолета еще есть, над чем поработать для дальнейшего совершенствования системы безопасности лайнера.

"Мы сделали все возможное для обеспечения гарантии того, [чтобы аварий с этим самолетом больше не было], устранили причины, вызвавшие эти инциденты", — приводит агентство слова Диксона, подписавшего распоряжение о возобновлении полетов Boeing 737 MAX.

Ранее сообщалось, что регулятор снимет ограничение после того, как будут внесены изменения в программы подготовки пилотов для этих лайнеров и будет проведена дополнительная техническая проверка этих самолетов.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.