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Авиарегулятор США разрешил возобновить эксплуатацию Boeing 737 MAX 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
В США разрешили эксплуатацию Boeing 737 MAX
Фото: Reuters
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США дало разрешение на возобновление эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX. Об этом со ссылкой на заявление главы ФАУ Стивена Диксона, сообщило в среду агентство Reuters.
В беседе с агентством Диксон выразил "100-процентную уверенность" в безопасности Boeing 737 MAX, но отметил, что изготовителям самолета еще есть, над чем поработать для дальнейшего совершенствования системы безопасности лайнера.

"Мы сделали все возможное для обеспечения гарантии того, [чтобы аварий с этим самолетом больше не было], устранили причины, вызвавшие эти инциденты", — приводит агентство слова Диксона, подписавшего распоряжение о возобновлении полетов Boeing 737 MAX.

Ранее сообщалось, что регулятор снимет ограничение после того, как будут внесены изменения в программы подготовки пилотов для этих лайнеров и будет проведена дополнительная техническая проверка этих самолетов.
Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.
Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.
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Компании , Стивен Диксон , Boeing , ЕС , Reuters
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