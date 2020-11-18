Описано будущее Honor после отделения от Huawei 

После продажи Honor с компании могут снять ограничения, вызванные санкциями США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По словам знакомых с ситуацией юристов, после отделения от Huawei Honor может рассчитывать на снятие санкций США. Это позволит китайской компании закупать процессоры и прочие необходимые для создания смартфонов компоненты у иностранных поставщиков. Также на устройства Honor можно будет устанавливать сервисы Google , от которых компании пришлось отказаться после введения санкций США. Такой сценарий развития событий специалисты описывают как вероятный.

Однако некоторые источники в Китае полагают, что в США могут негативно отнестись к тому, что Honor теперь фактически принадлежит китайскому правительству. Вероятно, в будущем топ-менеджмент компании будет ставить вопрос о снятии санкций перед американским правительством. Представители компании Gartner заявили, что прибыль Honor как отдельного юридического лица ниже, чем у бывшей материнской компании Huawei. Поэтому из-за отделения от цепочки распространения Huawei независимую компанию ожидают повышенные расходы на производство и дистрибуцию смартфонов.

По данным издания, в компанию Shenzhen Zhixin New Information Technology, которая является новым владельцем Honor, входят порядка 30 китайских дилеров и инвестиционных фирм. Также в число акционеров Honor вошло предприятие по развитию умных городов, созданное правительством Шэньчжэня.