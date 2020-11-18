Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
Курс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсСравнение кредитов

Кабмин назвал кандидата на пост главы «Аэрофлота»

BFM.RUиещё 7
1 час назад
Правительство определилось с кандидатурой на пост главы «Аэрофлота». На эту должность рекомендован Михаил Полубояринов, сообщает «Интерфакс».
Назван кандидат на пост главы «Аэрофлота»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сейчас Полубояринов возглавляет «Государственную транспортную лизинговую компанию». Вместо него на этот пост рекомендован Евгений Дитрих, бывший глава Минтранса.
Минтранс же возглавил Виталий Савельев, руководивший «Аэрофлотом» более десяти лет. 10 ноября назначение Савельева министром одобрила Госдума, и утвердил президент. Полномочия Савельева в «Аэрофлоте должны быть досрочно прекращены.
Компании,Михаил Полубояринов,Виталий Савельев,Евгений Дитрих,Государственная транспортная лизинговая компания,Минтранс РФ,Аэрофлот,Госдума,Интерфакс,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители