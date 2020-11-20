Инициатива партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) по поддержке газопровода «Северный поток-2» не прошла в немецком парламенте. Депутаты отказались поддержать заявление под названием «Обеспечение энергетической безопасности — поддержка Nord Stream 2» большинством голосов — 556 против 83. Итоги обсуждения опубликованы на сайте бундестага

В предлагаемом заявлении указывалось, что газопровод даст увеличение энергобезопасности Германии и Европы в целом и послужит общим интересам, так как диверсифицирует поставки газа в регион. Депутатам предложили призвать федеральное правительство обеспечить скорейшее завершение проекта.

В ходе прений большинство немецких партий, кроме «Зеленых», в целом поддержали высказанную в заявлении позицию. Но в то же время выступающие указали, что новое заявление никак не поможет строительству, поэтому и смысла в нем нет.

Представитель Свободной демократической партии (СвДП) Мартин Нойманн заявил, что поддерживает мораторий на строительство газопровода, но при этом партия выступает против экстерриториальных санкций со стороны США. Последние представляют собой главное препятствие для завершения строительства.

В свою очередь, представитель Социал-демократической партии Германии Тимон Греммельс указал, что торговля газом поможет политическому диалогу с Россией. Кроме того, он отметил, что Москва может переориентироваться на поставки газа в Китай, и этот альянс с политической точки зрения должен вызывать куда больше озабоченности.

Ранее издание Die Welt рассказало , что Германия до последнего пыталась найти компромисс с США и собиралась строить терминалы для приема сжиженного природного газа (СПГ) из-за океана. Однако в последнее время процесс застопорился, кроме того, избранный президент США Джо Байден , похоже, намерен только ужесточить давление на «Северный поток-2» и окончательно похоронить его.

Россия собиралась завершить строительство «Северного потока-2» в конце 2020-го или начале 2021 года. Спустя почти год после введения санкций морские работы так и не возобновились.