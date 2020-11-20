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«Эффект домино»: чем грозит повторное закрытия общепита 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Эффект домино»: чем грозит повторное закрытия общепита
Фото: ТАСС
Повторная приостановка работы заведений общепита и торговли может привести к «эффекту домино», когда начнут разоряться поставщики, оптовые и транспортные компании, производители. Об этом заявил «Интерфаксу» доктор экономических наук, профессор Уральского института управления — филиала РАНХиГС — Роберт Акьюлов.
Он отметил, что общепит и торговля — это «наиболее капиталоемкая и общественно значимая отрасль, которая не раз вытягивала и спасала экономику от коллапса».

«Если эта отрасль остановится, то это вызовет «эффект домино», когда падение каждого экономического субъекта будет выбивать смежные с ним компании и предпринимателей», — считает Акьюлов.

По его словам, в случае нового локдауна разорение грозит поставщикам, оптовым и транспортным компаниям, производителям, что может привести к обвалу экономики.
Эксперт отметил, что правительство оценило последствия и пришло к выводу, что при падении экономики и с эпидемией уже крайне тяжело будет справиться. В связи с этим Минпромторг РФ и призвал воздержаться от запретов на работу общепита и магазинов.
«Рамблер» писал, что вспышка заболеваемости COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. Во всем мире число заболевших уже превысило 56 млн человек. В России заболело более 2 млн человек. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил вероятность всероссийского локдауна на фоне роста заболеваемости. По его словам, нет и не может быть комплексного плана по усилению ограничений из-за пандемии коронавируса для всей территории России.
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Комментарии
Компании , Экономика , Дмитрий Песков , Минпромторг , РАНХиГС , Интерфакс
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