«Эффект домино»: чем грозит повторное закрытия общепита 

Повторная приостановка работы заведений общепита и торговли может привести к «эффекту домино», когда начнут разоряться поставщики, оптовые и транспортные компании, производители. Об этом заявил «Интерфаксу» доктор экономических наук, профессор Уральского института управления — филиала РАНХиГС — Роберт Акьюлов.

Он отметил, что общепит и торговля — это «наиболее капиталоемкая и общественно значимая отрасль, которая не раз вытягивала и спасала экономику от коллапса».

«Если эта отрасль остановится, то это вызовет «эффект домино», когда падение каждого экономического субъекта будет выбивать смежные с ним компании и предпринимателей», — считает Акьюлов.

По его словам, в случае нового локдауна разорение грозит поставщикам, оптовым и транспортным компаниям, производителям, что может привести к обвалу экономики.

Эксперт отметил, что правительство оценило последствия и пришло к выводу, что при падении экономики и с эпидемией уже крайне тяжело будет справиться. В связи с этим Минпромторг РФ и призвал воздержаться от запретов на работу общепита и магазинов.