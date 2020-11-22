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В Uniper рассказали о попытках США подорвать «Северный поток — 2»

News.ruиещё 10
3 часа назад
Проект «Северный поток — 2» по-прежнему сталкивается с противодействием со стороны США. Как заявил официальный представитель немецкой энергетической компании Uniper, Вашингтон всё ещё пытается подорвать проект, который так важен для «энергетической безопасности Европы».
Раскрыты попытки США подорвать «Севпоток — 2»
Фото: ReutersReuters
Проект предполагает строительство двух линий газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода должна составить 55 млрд кубометров газа в год. Единственным акционером проекта является «Газпром», ряд европейских партнёров финансируют проект на сумму до 950 млн каждый.
Uniper c сожалением отмечает, что США всё ещё пытаются подорвать важный инфраструктурный проект «Северный поток — 2», который, по нашему мнению, необходим для энергетической безопасности Европы. Это явное посягательство на европейский суверенитет, — цитирует представителя компании РИА Новости.
Он подчеркнул, что компания поддерживает контакты с официальными органами в связи с возможными санкциями США. При этом содержание переговоров не раскрывается.
Восточный комитет немецкой экономики призвал Штаты отказаться от санкций по «Северному потоку — 2». Соответствующее обращение было направлено спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Компании,Газпром,РИА Новости,
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