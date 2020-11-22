Раскрыты попытки США подорвать «Севпоток — 2»

Проект «Северный поток — 2» по-прежнему сталкивается с противодействием со стороны США. Как заявил официальный представитель немецкой энергетической компании Uniper, Вашингтон всё ещё пытается подорвать проект, который так важен для «энергетической безопасности Европы».
Проект предполагает строительство двух линий газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода должна составить 55 млрд кубометров газа в год. Единственным акционером проекта является «Газпром»
, ряд европейских партнёров финансируют проект на сумму до 950 млн каждый.
Uniper c сожалением отмечает, что США всё ещё пытаются подорвать важный инфраструктурный проект «Северный поток — 2», который, по нашему мнению, необходим для энергетической безопасности Европы. Это явное посягательство на европейский суверенитет, — цитирует представителя компании РИА Новости.
Он подчеркнул, что компания поддерживает контакты с официальными органами в связи с возможными санкциями США. При этом содержание переговоров не раскрывается.
Восточный комитет немецкой экономики призвал Штаты отказаться от санкций по «Северному потоку — 2». Соответствующее обращение было направлено спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси.