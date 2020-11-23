Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес высказался о ситуации вокруг строительства "Северного потока — 2" и призвал Вашингтон уважать европейский суверенитет и вернуться к широкому сотрудничеству с властями Германии и Европы, пишет газета Welt.
Ранее агентство DPA сообщило со ссылкой на представителя правительства США, что американское руководство связывается с европейскими компаниями, участвующими в строительстве газопровода, и предупреждает их об угрозе санкций.
"Такой подход совершенно исключен среди союзников", — прокомментировал ситуацию Хермес.
Немецкий политик называет возможные экстерриториальные санкции Соединенных Штатов против европейских участников проекта недопустимым вмешательством в международное право.
Издание Handelsblatt сообщило в пятницу, что Восточный комитет немецкой экономики обратился к спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси с предложением отказаться от санкций по "Северному потоку — 2". В письме, датированном 17 ноября, отмечалось, что немецкий бизнес с обеспокоенностью узнал, что "американские демократы хотят ввести новые, экстерриториальные санкции против проекта за счет европейских компаний".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50 процентов, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.