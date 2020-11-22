Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.30
$
76.10
90.20
90.25
Прогноз
23.11 – 30.11
$
75.04
89.78
Индексы и котировки Brent
45.86
–0.17 Золото
1840.47
+0.04 РТС
1262.69
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.11
1.1845
+0.0032
09.11
1.1812
19.11
11.11
28.10

Европейский партнер «Северного потока-2» ответил на угрозы США 

Lenta.ru и ещё 3 22 ноября 2020
Европейский партнер СП-2 ответил на угрозы США
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters
Европейский партнер «Газпрома» про проекту «Северный поток-2» — немецкая компания Wintershall — ответил на угрозу санкций со стороны США. Об этом пишет Reuters.
Глава компании Марио Мерен (Mario Mehren) заявил, что Wintershall не боится ограничений, которые может ввести Вашингтон. По его мнению, строительство газопровода из России в Германию будет завершено. Он добавил, что европейские потребители должны получать газ по конкурентоспособным ценам.
Ранее Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес (Oliver Hermes) заявил, что возможные санкции со стороны США против европейских участников «Северного потока-2» являются вмешательством в международное право. Он призвал Вашингтон уважать суверенитет Европы и вернуться к сотрудничеству с властями ЕС и Германии.
Ранее появилась информация о том, что администрация президента США вышла на контакт с европейскими компаниями, которые участвуют в реализации проекта газопровода. По неофициальным данным, Вашингтон предупреждает их о последствиях американских санкций и дает компаниям время выйти из проекта.
До этого стало известно, что после вступления в должность президента США Джо Байдена новая администрация усилит давление на проект, чтобы не позволить завершить строительство газопровода. Республиканцы и демократы в сенате согласовали жесткие санкции против участников проекта.
Видео дня. Как получить ипотеку под 3% в Подмосковье
Последние новости
Российский миротворец получил ранения в Нагорном Карабахе Российский миротворец получил ранения в Нагорном Карабахе На все смартфоны россиян обязали устанавливать 16 отечественных приложений На все смартфоны россиян обязали устанавливать 16 отечественных приложений Путин подписал закон о налоге для богатых Путин подписал закон о налоге для богатых
Комментарии
Компании , Джозеф Байден , Марио Мерен , Газпром , ЕС , Администрация США , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение