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До 35 российских банков могут лишиться лицензии 

Прайм и ещё 5 3 часа назад
До 35 российских банков могут лишиться лицензии
Фото: © РИА Новости. Владимир Баранов
Восстановление прибыли российских банков до прошлогоднего уровня займет еще как минимум год: за это время могут лишиться лицензии до 35 кредитных организаций, следует из индекса здоровья банковского сектора рейтингового агентства "Эксперт РА".
Исследование отражает мнение агентства о доле банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев.

"Значение индекса на уровне 90,7% на 1 октября 2020 года означает, что до 35 кредитных организаций (9,3% расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска", — говорится в исследовании.

Аналитики рейтингового агентства отмечают, что в текущей обстановке не наблюдается улучшения среднего значения качества по банковскому сектору или хотя бы точечного повышения устойчивости исторически наиболее уязвимых к стрессам кредитных организаций.

"Текущий запас прочности российских банков остается под риском, а восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018-2019 годов откладывается не менее чем на год", — заключили эксперты.

ЦБ РФ в 2018 году отозвал лицензии у 57 кредитных организаций, в 2019 году их лишилось 28 банков. В третьем квартале текущего года было отозвано 3 лицензии, еще 6 — по решению акционеров.
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Компании , Центральный банк России
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