До 35 российских банков могут лишиться лицензии 

Восстановление прибыли российских банков до прошлогоднего уровня займет еще как минимум год: за это время могут лишиться лицензии до 35 кредитных организаций, следует из индекса здоровья банковского сектора рейтингового агентства "Эксперт РА".

Исследование отражает мнение агентства о доле банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев.

"Значение индекса на уровне 90,7% на 1 октября 2020 года означает, что до 35 кредитных организаций (9,3% расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска", — говорится в исследовании.

Аналитики рейтингового агентства отмечают, что в текущей обстановке не наблюдается улучшения среднего значения качества по банковскому сектору или хотя бы точечного повышения устойчивости исторически наиболее уязвимых к стрессам кредитных организаций.

"Текущий запас прочности российских банков остается под риском, а восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018-2019 годов откладывается не менее чем на год", — заключили эксперты.