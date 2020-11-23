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Тридцать пять банков могут лишиться лицензии в следующем году 

News.ru и ещё 13 2 часа назад
Восстановление прибыли российских банков до уровня прошлого года может занять около года. За это время лицензию могут потерять около 35 кредитных организаций.
Такие выводы озвучили специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА». По их мнению, не менее трёх десятков банков будут находиться в зоне повышенного риска, пишет «Коммерсант».
На сегодня не улучшается среднее значение качества по банковскому сектору иди точечное повышение устойчивости наиболее уязвимых к стрессам кредитных организаций. Остаётся под риском текущий запас прочности банков. А восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018-2019 годов откладывается на год, считают аналитики.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сравнивать последствия четырёх разных кризисов, вызванных разными причинами и протекавших на фоне абсолютно разной глобальной деловой и геополитической обстановки проблематично и преждевременно, заявила NEWS.ru глава программы «Мировая экономика» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Ирина Айдрус.
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Компании , Видео , РУДН
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