Центробанк России банкротит банк из топ-350

Все новости на карте

Помимо иска о принудительной ликвидации к банку Кабардино-Балкарии, который лишился лицензии в октябре 2020 года, Центробанк России подал также и иск о банкротстве. Исковое заявление к ООО Банк «Прохладный» в арбитраж поступило, но пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Истцом выступает главное управление Центрального банка РФ в лице отделения-Национального банка Кабардино-Балкарии Южного банка РФ. Претензии поданы 20 ноября 2020 года в арбитраж республики. Сумма заявленного долга — 102,142 млн рублей. С учётом того, что ранее регулятор подал иск о принудительной ликвидации, вероятно, инвентаризация активов показала наличие «финансовой дыры» и признаков банкротства.

Дело по ликвидации банка, связанного с бывшим депутатом парламента республики Хасаном Дешевым, было инициировано в начале ноября 2020 года. Ликвидатором предлагалась государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» . Заседание по этому спору назначено на 30 ноября 2020 года.

Ликвидация банка происходит после отзыва лицензии 9 октября 2020 года. Тогда по размеру активов в РФ «Прохладный» входил в топ-350. В тот же день лицензии лишился и банк «Майский» , связанный с тем же акционером.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, банк «Прохладный» работал с 1990 года в одноимённом городе Кабардино-Балкарии. Среди причин отзыва лицензии регулятор называл нарушения профильного законодательства.