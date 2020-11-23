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Центробанк России банкротит региональный банк из топ-350 

ИА Regnum 3 часа назад
Центробанк России банкротит банк из топ-350
Фото: ТАСС
Помимо иска о принудительной ликвидации к банку Кабардино-Балкарии, который лишился лицензии в октябре 2020 года, Центробанк России подал также и иск о банкротстве. Исковое заявление к ООО Банк «Прохладный» в арбитраж поступило, но пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.
Истцом выступает главное управление Центрального банка РФ в лице отделения-Национального банка Кабардино-Балкарии Южного банка РФ. Претензии поданы 20 ноября 2020 года в арбитраж республики. Сумма заявленного долга — 102,142 млн рублей. С учётом того, что ранее регулятор подал иск о принудительной ликвидации, вероятно, инвентаризация активов показала наличие «финансовой дыры» и признаков банкротства.
Дело по ликвидации банка, связанного с бывшим депутатом парламента республики Хасаном Дешевым, было инициировано в начале ноября 2020 года. Ликвидатором предлагалась государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Заседание по этому спору назначено на 30 ноября 2020 года.
Ликвидация банка происходит после отзыва лицензии 9 октября 2020 года. Тогда по размеру активов в РФ «Прохладный» входил в топ-350. В тот же день лицензии лишился и банк «Майский», связанный с тем же акционером.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, банк «Прохладный» работал с 1990 года в одноимённом городе Кабардино-Балкарии. Среди причин отзыва лицензии регулятор называл нарушения профильного законодательства.
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Комментарии
Компании , Банк "Майский" , Агентство по страхованию вкладов , Центральный банк России , Банк "Прохладный" , ИА REGNUM
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