США нанесут удар по китайским компаниям

Администрация президента США Дональда Трампа готова объявить о связях 89 китайских компаний, в том числе работающих в аэрокосмической сфере, с военными, что приведет к ограничению на приобретение ими ряда американских товаров и технологий. Об этом со ссылкой на имеющиеся документы сообщило в понедельник агентство Reuters

По его данным, публикация списка может привести к росту напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином, а также нанести ущерб компаниям США, которые продают в Китай запчасти для гражданской авиации. Этот перечень включен в проектную версию предписания ряду китайских и российских компаний, которые американская сторона считает "конечными пользователями товаров военного назначения". В соответствии с предписанием поставщики из США должны будут запрашивать у этих фирм лицензию на торговлю.