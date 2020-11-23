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Reuters: США составили список китайских компаний, с которыми могут ограничить торговлю 

ТАСС 2 часа назад
США нанесут удар по китайским компаниям
Фото: Reuters
Администрация президента США Дональда Трампа готова объявить о связях 89 китайских компаний, в том числе работающих в аэрокосмической сфере, с военными, что приведет к ограничению на приобретение ими ряда американских товаров и технологий. Об этом со ссылкой на имеющиеся документы сообщило в понедельник агентство Reuters.
По его данным, публикация списка может привести к росту напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином, а также нанести ущерб компаниям США, которые продают в Китай запчасти для гражданской авиации. Этот перечень включен в проектную версию предписания ряду китайских и российских компаний, которые американская сторона считает "конечными пользователями товаров военного назначения". В соответствии с предписанием поставщики из США должны будут запрашивать у этих фирм лицензию на торговлю.
В конце октября Трамп подписал указ о запрете на американские инвестиции в ряд китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, связаны с Вооруженными силами КНР. Согласно документу, с 11 января 2021 года американским физическим и юридическим лицам будут запрещены любые операции с ценными бумагами таких фирм. Как заявил в связи с этим официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, Пекин призывает Вашингтон перестать оказывать давление на китайские компании и будет решительно отстаивать законные права и интересы своих предприятий. По словам дипломата, правительство США "злоупотребляет властью для оказания давления на китайские компании, что серьезно нарушает принципы рыночной конкуренции и правила международной торговли, серьезно подрывает деловое и инвестиционное сотрудничество между двумя странами".
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Комментарии
Компании , Дональд Трамп , МИД , Администрация США , Reuters
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