Мишустин анонсировал крупнейшую реформу экономики

Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал крупную реформу отечественной экономики, которая затронет главные институты развития, сообщает РИА Новости.
«По поручению президента правительство проведет оптимизацию институтов развития, чтобы они в полной мере могли работать на достижение национальных целей развития, которые определены указом президента, — отметил глава правительства.
При этом, по его словам, будут сохранены стратегически важные организации и госкорпорации, среди которых «Росатом», «Роскосмос», «Ростех» и «Росавтодор». Восемь институтов развития ликвидируют, а их функции распределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти.