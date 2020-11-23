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Правительство анонсировало крупнейшую реформу экономики 

Lenta.ru 19 минут назад
Мишустин анонсировал крупнейшую реформу экономики
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал крупную реформу отечественной экономики, которая затронет главные институты развития, сообщает РИА Новости.

«По поручению президента правительство проведет оптимизацию институтов развития, чтобы они в полной мере могли работать на достижение национальных целей развития, которые определены указом президента, — отметил глава правительства.

При этом, по его словам, будут сохранены стратегически важные организации и госкорпорации, среди которых «Росатом», «Роскосмос», «Ростех» и «Росавтодор». Восемь институтов развития ликвидируют, а их функции распределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти.
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Компании , Экономика , Михаил Мишустин , Ростех , Роскосмос , Росатом , РИА Новости
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