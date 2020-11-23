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«Уралкалий» сменит гендиректора 

Rambler News Service 2 часа назад
«Уралкалий» сменит гендиректора
Фото: РИА Новости
Совет директоров «Уралкалия» принял решение назначить новым генеральным директором компании Виталия Лаука, ранее занимавшего должность технического директора «Уралкалия». Об этом говорится в сообщении компании.
Лаук вступит в должность с 4 декабря 2020 года.
Действующий гендиректор Дмитрий Осипов покинет свой пост 3 декабря и займётся «другими проектами компании».

«"Уралкалий" объявляет о решении совета директоров назначить Виталия Лаука генеральным директором "Уралкалия" с 4 декабря 2020 года. Он сменит на этом посту Дмитрия Осипова, который уйдёт в отставку 3 декабря 2020 года, чтобы сосредоточиться на других проектах компании», — говорится в сообщении.

Дмитрий Осипов является генеральным директором «Уралкалия» с декабря 2013 года. Виталий Лаук занимает пост технического директора компании с сентября 2017 года.
«Уралкалий» занимается производством калийных удобрений. Производственные активы компании включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик в Березниках и Соликамске в Пермском крае.
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Комментарии
Компании , Дмитрий Осипов , Уралкалий
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