Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.90
$
76.00
90.16
90.25
Прогноз
30.11 – 07.12
$
76.18
90.24
Индексы и котировки Brent
45.87
+0.00 Золото
1865.46
–0.19 РТС
1262.69
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.11
1.1879
+0.0067
09.11
1.1812
19.11
11.11
28.10

Danone намерена сократить до 2 тыс. рабочих мест из-за вызванных пандемией трудностей 

ТАСС 1 час назад
Danone сократит около 2 тысяч работников
Фото: Reuters
Французская продовольственная компания Danone намерена сократить до 2 тыс. рабочих мест из-за трудностей, вызванных пандемией нового коронавируса. Об этом говорится в ее сообщении, распространенном в понедельник.
Как проинформировали в Danone, руководство после консультаций с сотрудниками и членами совета директоров вводит план экономии, который получил название Local First. Согласно документу, планируемые меры по адаптации к кризису приведут к сокращению от 1,5 тыс. до 2 тыс. ставок в международных и местных штаб-квартирах.

"Во Франции будут сокращены от 400 до 500 должностей", — приводит слова генерального директора компании Эмманюэля Фабера Agence France-Presse.

Он уточнил, что речь идет в основном о руководящих постах.
Кроме того, указал Фабер, сокращения коснутся штаб-квартир в Амстердаме и Сингапуре. Как подчеркивается в документе, основной целью плана является экономия €1 млрд к 2023 году. Компания планирует потратить данные средства на инвестиции. "Этот план позволит вернуть Danone на путь роста прибыли", — пояснил гендиректор.
Согласно данным агентства, за первые девять месяцев 2020 года выручка компании снизилась на 5,4%. Пандемия особенно сильно сказалась на продажах бутилированной воды (минус 20,5%) из-за закрытия кафе и ресторанов.
Видео дня. Как получить ипотеку под 3% в Подмосковье
ТАСС: последние новости
Эксперты: до 35 российских банков могут лишиться лицензии в течение 12 месяцев Эксперты: до 35 российских банков могут лишиться лицензии в течение 12 месяцев Российский рынок автомобилей в 2020 году может упасть на 15% Российский рынок автомобилей в 2020 году может упасть на 15% Глава комитета Бундестага сравнил действия США против Nord Stream 2 с методами мафии Глава комитета Бундестага сравнил действия США против Nord Stream 2 с методами мафии
Комментарии
Компании , France-Presse
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение