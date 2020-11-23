Выручка салонов красоты по всей России рухнула

У компаний индустрии красоты по всей России выручка за последние месяцы упала на 30–70% в зависимости от региона. Игроки рынка называют такое падение критическим и не рассчитывают на господдержку.

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Данные о падении выручки предоставила «Коммерсанту» Ассоциация предпринимателей индустрии красоты (АПИК). Авторы исследования утверждают, что сравнивали выручку за июнь-сентябрь 2020 года с прошлогодними показателями за эти же месяцы.

Так, в Москве и Санкт-Петербурге бьюти-сектор потерял 40% выручки. В Краснодарском крае, Свердловской и Ярославской областях падение составило 50%. Сложная ситуация, по данным АПИК, также оказалась в Ульяновской и Ростовской областях (-60%).

Самый болезненный удар получили предприниматели в Нижегородской области — их бизнес стал генерировать на 70% меньше денег, чем годом ранее. Это объясняется тем, что в мае 2020 года местные власти обязали все салоны красоты подключиться к системе видеоаналитики, фиксирующей нарушения санитарных правил. Кроме того, в Нижнем Новгороде локдаун продлился на полтора месяца дольше, чем в других городах.

Если не будет новых ограничений, то по итогам 2020 года совокупная выручка индустрии в целом по России сократится на 45%, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров . Если локдаун повторится — то более 50%.

Большинство владельцев бьюти-бизнеса не могут воспользоваться мерами господдержки, потому что не сумели сохранить 90% персонала, как этого требует законодательство, говорится в исследовании АПИК. Им приходится увольнять сотрудников или оформлять сотрудников как самозанятых.

После весеннего карантина в России так и не открылись около 11% салонов красоты и парикмахерских. Консультанты по красоте вошли в список из 20 профессий, которые из-за пандемии попадут под удар в 2021 году.