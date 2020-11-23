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«Уважайте суверенитет»: в ФРГ требуют от США не мешать прокладке СП-2 

Газета.Ru 1 час назад
В ФРГ требуют от США не мешать российскому СП-2
Фото: Газета.Ru
США должны уважать суверенитет Европы и вернуться к сотрудничеству с властями ФРГ и ЕС, заявили в Восточном комитете немецкой экономики. Американские власти по-прежнему грозят санкциями из-за "Северного потока — 2". Германия уже не в первый раз требует от Штатов прекратить давление на союзников.
Глава Восточного комитета немецкой экономики (ВКНЭ) Оливер Хермес обратился к Соединенным Штатам, призвав уважать европейский суверенитет. Как сообщает газета Die Welt, так он прокомментировал ситуацию вокруг строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Такой подход совершенно исключен среди союзников», — заявил он об угрозах американских властей ввести санкции против участников строительства СП-2.

По его мнению, экстерриториальные санкции США, которые может ввести Вашингтон, являются недопустимым нарушением международного права.
На прошлой неделе ВКНЭ обратился к спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси, выразив обеспокоенность по поводу планов Демократической партии ввести новые санкции против СП-2.
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Посол ЕС в Москве Маркус Эдерер ранее заявил, что в Брюсселе готовят единый ответ на санкции против «Северного потока — 2». «Европейская комиссия работает над «Коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета ЕС». Оно  заложит основу для усиленного механизма санкций, который также повысит устойчивость ЕС», — подчеркнул дипломат.
Как пояснил Эдерер, единая позиция Евросоюза была сформулирована главой евродипломатии Жозепом Боррелем. Тот назвал санкции США против СП-2 нарушением международного права.
Москва и европейские партнеры «Северного потока — 2» неоднократно подчеркивали, что этот проект носит сугубо экономический характер. США же заинтересованы в рынке Европы и хотят наполнить его своим сжиженным природным газом.
Жозеп Боррель заявил, что ЕС встревожен участившимися случаями применения или угрозы применения санкций США, направленных на европейские компании, в том числе на проекты «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Представитель дипломатии ЕС напомнил, что Брюссель выступает против применения санкций третьими странами в отношении европейских компаний, ведущих легальный бизнес.
О санкциях против «Северного потока — 2» и второй ветки «Турецкого потока» объявил еще 16 июля госсекретарь США Майк Помпео. Ограничительные меры предполагается активировать в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В частности, под ограничения могут подпасть инвесторы проектов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал американские санкции «грубым давлением» на европейский бизнес и примером недобросовестной конкуренции. Дополнительные санкции были одобрены сенатом США 24 июля — вкупе с версией оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Ограничения могут быть введены против компаний, укладывающих трубы «Северного потока — 2», страховых фирм, предприятий, занятых обслуживанием судов.
Германия изучает возможность обсуждения на уровне ООН угроз Соединенных Штатов ввести санкции в отношении СП-2, заявлял ранее глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст.
Он назвал недопустимой ситуацию, в которой одна страна, к примеру США, предписывала другой суверенной стране, каким образом решать вопрос собственного энергообеспечения.
Эрнст подчеркнул, что это «противоречит любым разумным отношениям». «Это нарушение — так угрожать суверенитету страны при помощи экстерриториальных санкций. Ведь дело в том, что эти санкции не касаются территории США, они касаются Европейского союза», — подчеркнул он.
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Компании , Статьи , Маркус Эдерер , Клаус Эрнст , Дмитрий Песков , Жозеп Боррель , ЕС , Демократическая партия США , ООН , Сенат США , Еврокомиссия , Die Welt
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